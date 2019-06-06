Итальянский банк Intesa планирует нарастить кредитование малого бизнеса в России на 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Банк Интеза" (российская "дочка" итальянского Intesa) намерен увеличить финансирование сегмента российского малого и среднего бизнеса в этом году на 15%. Об этом рассказал председатель совета директоров банка Антонио Фаллико в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Сегмент финансирования малого и среднего бизнеса за 2019 год мы хотели бы увеличить на 15%, а в корпоративном секторе - на 25%", - сказал Фаллико в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Мы видим, что есть очень хорошие перспективы увеличения инвестиций в малый и средний бизнес в России", - подчеркнул он.

По словам Фаллико, для развития и увеличения доли малого и среднего бизнеса в российском ВВП этот сектор нужно не субсидировать, а стимулировать - за счет доступных кредитов и создания стабильных правил на рынке.

Он оценил результаты деятельности "Банка Интеза" в России за 2018 год как "великолепные". Фаллико добавил, что "у России большие перспективы в области экономического развития", поэтому "Банк Интеза" хочет сыграть в этом свою роль. Фаллико подчеркнул, что в своей деятельности банк ориентируется на финансирование реального сектора российской экономики.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.