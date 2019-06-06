Евтушенков: покупка "Системой" двух фармактивов у Marathon Group принципиально одобрена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о принципиальном одобрении покупки корпорацией двух фармацевтических активов у российской инвестиционной компании Marathon Group.

"Принципиально мы одобрили, что такая бы сделка была хороша, а детали не знаю", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, что "Система" ведет переговоры о покупке фармацевтических заводов у Marathon Group. По данным издания, речь идет о производителе антибиотиков "Синтез" (Курган) и производителе антибактериальных средств "Биоком" (Ставрополь).

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.