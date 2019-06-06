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Кудрин считает, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития

Кудрин считает, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития РФ.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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