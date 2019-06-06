Выездные мероприятия ПМЭФ будут проходить в Якутии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Выездные мероприятия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будут проходить в Якутии. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, которое подписали в четверг на форуме глава Якутии Айсен Николаев и директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, сообщила пресс-служба главы региона.

"Документ предусматривает проведение выездных мероприятий ПМЭФ на территории Республики Саха, создание плана продвижения региона для формирования графика выездных роуд-шоу, консультационное и правовое сопровождение инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

В целом, соглашение предусматривает проведение взаимных консультаций, организацию тематических форумов и рабочих встреч, в том числе за рубежом, способствует совершенствованию выставочно-ярмарочной деятельности. Эти меры должны помочь продвижению инвестиционного и экспортного потенциала региона и поддержать социально значимые проекты.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.