"Технотранс" вложит 13 млрд рублей в перевозку и переработку зерна в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Технотранс" до 2023 года планирует вложить 13 млрд рублей в строительство предприятия по переработке зерна, а также в создание морского зернового терминала в бухте Большая Пихтовая в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между губернатором Александром Дрозденко и главой "Технотранса" Виктором Чуйкиным.

Как отмечается в сообщении, "Высоцкий зерновой терминал" будет размещен на площади 41 га. "Строительство морского зернового терминала с пропускной способностью 4 млн тонн в год, в том числе экспорт - 3,5 млн тонн в год, импорт - 0,5 млн тонн в год, планируется завершить к 2022 году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Предприятие по переработке зерновых культур планируется построить к 2023 году. "Предприятие будет заниматься переработкой пшеницы и производством пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок в объеме до 200 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составит более 6 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В правительстве региона добавили, что создание инфраструктурных проектов позволит обеспечить более 400 новых рабочих мест для жителей Ленинградской области.

Компания "Технотранс" работает на рынке перевозок зерновых и масленичных грузов с 2006 года, входит в тройку крупнейших собственников вагонов для транспортировки зерна в России с объемом перевозок свыше 3 млн тонн в год.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.