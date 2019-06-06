"Россети" и "Ростелеком" договорились о партнерстве в области цифровизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" и компания "Ростелеком" на Петербургском международном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие партнерства в области цифровизации и повышения эффективности и качества оказываемых услуг.

Меморандум определяет широкий спектр направлений сотрудничества, включающий развитие цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, внедрение единых подходов к решению прикладных задач цифровой трансформации, а также к развитию новых технологий и совместных платформенных решений для повышения качества сервисов.

"Совместная работа над развитием инфокоммуникационной инфраструктуры позволит нашим компаниям оптимизировать стоимость создания и эксплуатации сетей в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса, позволит увеличить объем внетарифной выручки", - сказал глава электроэнергетического холдинга Павел Ливинский.

Программа цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.