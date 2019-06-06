"Тинькофф банк" создает управляющую компанию и намерен открыть ее к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк "Тинькофф" создает свою управляющую компанию, ее запуск планируется к концу года. Об этом сообщил председатель правления банка Оливер Хьюз на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сегодня мы анонсируем запуск "Тинькофф Капитал" - это управляющая компания. Я подписал все документы вчера, будем подавать в ЦБ. И к концу года мы запустим понятное, прозрачное и очень технологическое решение - УК "Тинькофф Капитал", - сказал он.

Доступ к продуктам УК будет осуществляться через мобильное приложение, следует из его слов. На первом этапе работы "Тинькофф Капитал" будет предлагать клиентам собственные биржевые фонды Тинькофф, говорится в сообщении банка.

"Можно в любой момент купить биржевые фонды, можно видеть их состояние в любой момент в мобильном приложении - нет черного ящика (когда из-за коммерческой тайны клиенты управляющих компаний могут большую часть времени не знать характер и состояние их инвестиционных портфелей - прим. банка), можно их купить с карты, вывести деньги на карту", - сообщил Хьюз.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.