Кудрин: ситуация с "Дружбой" уже влияет на объемы экспорта нефти из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ситуация с трубопроводом "Дружба" уже влияет на объемы экспорта нефти из РФ, заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Допускаю, что в текущем квартале это может привести к ухудшению результатов. То есть в принципе это уже влияет на экспорт", - сказал Кудрин.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.