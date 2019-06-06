Голодец: рынок внутреннего и въездного туризма России необходимо увеличить на $20 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский рынок внутреннего и въездного туризма необходимо увеличить как минимум на $20 млрд, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Сейчас, по экспертным оценкам, рынок внутреннего туризма составляет 900 млрд рублей (порядка $14 млрд по сегодняшнему курсу ЦБ), въездного - около $10 млрд.

"Конечно, есть задача увеличения туризма, потому что выездной туризм по разным оценкам составляет около $40 млрд. Конечно, мы хотели бы увеличить объем внутреннего и въездного туризма как минимум на $20 млрд ", - сказала Голодец.

Сейчас завершается разработка госпрограммы развития туризма до 2035 года. Она нацелена на развитие инфраструктуры, создание условий для инвестиций в бизнес, на развитие нормативной базы, отметила Голодец. Кроме того, по ее словам, документ предусматривает создание преференций, прежде всего налоговых, для туристического бизнеса, а также мероприятия для развития информационной поддержки туристической отрасли.

"В отрасли есть понятные индикаторы роста, которые выражаются в объеме туристического потока в числе поездок на одного жителя страны. Я напомню, что сегодня, по международной статистике, у нас на каждого жителя страны приходится 0,49 поездки. Туризм - это качество жизни населения, сделать туризм доступным для каждого жителя страны для того, чтобы не менее одной поездки приходилось на каждого жителя", - подчеркнула вице-премьер.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.