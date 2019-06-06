Крупный производитель онкопрепаратов запустит новые линии во Владимирской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в России производителей препаратов от онкологических заболеваний компания "Верофарм" в 2019 году введет новые производственные линии на предприятии во Владимирской области. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным и генеральным директором компании "Верофарм" Еленой Бушберг.

"Соглашение затрагивает вопросы расширения производства, до конца 2019 года предприятие завершит трехлетний инвестиционный цикл и введет в эксплуатацию новые производственные линии", - отметили участники подписания соглашения.

В этом году состоится ввод в эксплуатацию новых линий по производству жизненно важных препаратов для профилактики и лечения расстройств системы свертывания крови. В 2020 году "Верофарм" планирует запустить на полную мощность линии производства назальных капель.

Во Владимирской области находится один из трех заводов "Верофарм" (входит в группу Abbott). Здесь выпускаются инъекционные жидкие и лиофильные формы лекарств для лечения онкозаболеваний.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.