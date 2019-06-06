Набиуллина: тенденция торговых войн может негативно повлиять на российскую экономику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Торговые войны неблагоприятно сказываются на темпах роста глобальной экономики, что может повлиять на экономическое развитие России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Эти изменения, конечно, неблагоприятны, это влияет на торговые переговоры. Риск торговых международных войн влияет на восприятие инвесторами экономических перспектив, существует риск снижения темпов глобальной экономики. Это может повлиять на российскую экономику через цены на нефть, спрос на нефть и другие товары, через финансовые рынки. Мы будем учитывать этот факт как один из факторов, влияющих на наше прогнозирование и решения", - сказала Набиуллина.

В эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, влияет ли ситуация с ключевой ставкой в других странах на ситуацию в РФ, глава ЦБ отметила, что торговые войны могут привести к снижению глобального экономического роста. По ее словам, решения развитых стран по ключевым ставкам продиктованы опасениями по поводу глобального роста и расширения торговых войн.

"Если торговые войны будут расширяться, то это наверняка приведет к снижению глобального экономического роста. Это повлияет на еще большее снижение инфляции в этих [развитых] странах, а во многих этих странах инфляция и так ниже таргета, поэтому эти решения [центральных банков] связаны с задачами в странах, где ситуация отличается от нашей", - заявила Набиуллина.

При этом, по ее словам, ситуация в глобальной экономике может повлиять на Россию. "Скорее не действия центральных банков повлияют на Россию, а ситуация в глобальной экономике, признаком чего является такая политика центральных банков, может повлиять на Россию. Мы - страна активно торгующая, пусть в основном и сырьевыми товарами, но и несырьевой экспорт растет, конечно. Состояние глобальной экономики может отразиться на темпах роста российской экономики", - пояснила глава ЦБ РФ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.