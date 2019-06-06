Минстрой рассчитывает на скорое внесение в ГД законопроекта о расселении аварийного жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Минстрой России рассчитывает на то, что законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Об этом заявил глава министерства Владимир Якушев, выступая на сессии "Партнерство и обмен опытом - новые источники развития" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас мы готовим очень серьезные поправки в 185-ФЗ, который касается сноса аварийного жилья. И этот закон уже в ближайшие дни будет на площадке Государственной думы", - сказал он. Якушев подчеркнул, что поправки в закон на 80% состоят из тех практик, которые уже успешно применяются в регионах.

К ключевым задачам национального проекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.