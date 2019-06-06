МСП Банк договорился с Омской областью о развитии малого и среднего бизнеса в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. МСП Банк и правительство Омской области заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии при решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического и промышленного потенциала и реализации программ господдержки малого и среднего бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба МСП Банка.

"Мы намерены оказывать поддержку субъектам МСП и содействовать эффективному развитию малого и среднего предпринимательства в области, предоставляя финансирование и поддерживая инвестиционные проекты региона. Среди наших приоритетных задач - участие в развитии сегмента МСП и повышении инвестиционной привлекательности Омской области", - заявил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов после церемонии подписания.

МСП банк планирует до конца 2019 года открыть в регионе центр консультирования предпринимателей по возможностям финансовой поддержки.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.