Производитель "умных роботов" может получить инвестиции от Дальневосточного техфонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) планирует инвестировать в производителя человекоподобных роботов "Промобот", а также помочь компании развивать бизнес на рынках Азии. Соответствующее соглашение стороны подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Дальневосточный фонд высоких технологий в ходе Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с производителем человекоподобных роботов "Промобот" (Promobot), согласно которому Фонд рассмотрит возможность инвестиций в компанию, а также поможет ей в развитии бизнеса на Дальнем Востоке и экспансии на рынки Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Уточняется, что стороны подписали рамочное соглашение о намерениях. В частности, оно предполагает организацию во Владивостоке серийного производства автономных человекоподобных роботов и запуск центра по разработке искусственного интеллекта. Фонд поможет компании найти партнера, который будет продвигать ее роботов в Юго-Восточной Азии, а также привлечь потенциального инвестора, который имеет опыт успешного вывода робототехнических изделий на мировые рынки.

"С помощью инвестиций [фонда] мы сможем развивать новые робототехнические продукты. Это будет, во-первых, коллаборация с экспертами в области 3D-моделирования, во-вторых, часть средств мы инвестируем в производственную площадку во Владивостоке. Мы смотрим на эту локацию как на плацдарм, с которого будем выходить на азиатские рынки", - приводят в сообщении слова председателя совета директоров "Промобот" Алексея Южакова.

Пермская компания "Промобот" на сегодняшний день является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Несколько сотен роботов Promobot работают в 34 странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров и музейных гидов в различных компаниях, Музее современной истории России и Московском метрополитене.

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), "Роснано" и РВК по поручению президента РФ Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.