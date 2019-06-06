Власти Бурятии и "Газпром СПГ технологии" намерены создать сеть газозаправочных станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия намерены создать сеть газозаправочных станций и увеличить в республике количество транспорта, работающего на сжиженном природном газе (СПГ), что в перспективе позволит сократить нагрузку на экологию. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава республики Алексей Цыденов после подписания соглашения о сотрудничестве с ООО "Газпром СПГ технологии" на Петербургском международном экономическом форуме.

"У нас есть вопросы экологии на побережье Байкала, и применение газа как моторного топлива на эти вопросы отвечает и проблемы решает <...> Соглашение предусматривает совместную работу по изучению возможностей обсчета экономического эффекта, технических возможностей по созданию сети газозаправочных станций и применение сжиженного природного газа как моторного топлива. Но прежде всего совместная работа требуется для того, чтобы оценить экономические и технические возможности. Не только заправки нужны. нужно, чтобы транспортные средства появились, которые этот газ используют, это могут быть автобусы или легковой транспорт", - сказал собеседник агентства.

На церемонии подписания документа глава Бурятии отметил, что вопрос сохранения окружающей среды является "долгосрочной стратегией".

"Технология [сжиженного природного газа] применяется как в отоплении и в решении вопросов ЖКХ, так и в газомоторном топливе. Для Республики Бурятия вопросы экологии имеют первоочередное значение, поэтому применение газа в отопительных системах, в автотранспорте несет в себе вопрос сохранения окружающей среды, экологии, вопросы минимизации воздействия. И это долгосрочная стратегия <...> чтобы наши дети, внуки имели чистую природу, хорошую экологию и видели Байкал таким, какой он есть, еще тысячи лет", - подчеркнул Цыденов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.