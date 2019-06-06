"Ростелеком" планирует закрыть сделку по покупке доли Tele2 до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" рассчитывает закрыть сделку по покупке доли мобильного оператора Tele2 до конца 2019 года, заявил президент госоператора Михаил Осеевский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы рассчитываем завершить этот проект к концу года, сейчас идет рутинная, техническая работа с правительством РФ, нужно принять большое количество юридических и технических решений, поэтому [проект] сейчас в самой важной, но невидимой пока части", - сказал он.

Отвечая на вопрос о влиянии на интерес "Ростелекома" к активам Tele2 предполагаемого снижения прибыли сотовых операторов в результате отмены роуминга и повышения НДС, Осеевский заверил, что эти факторы не оказывают воздействия на интерес госоператора. "Мы видим, что та стратегия, которую выбрали акционеры Теле2 полностью себя оправдывает, компания развивается темпами быстрее рынка, у нее растет и прибыть, и количество абонентов, поэтому интерес и аппетит только подогреваются", - сказал он.

Сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил, что решение о продаже банком акций Tele2 "Ростелекому" может быть принято в течение месяца. Он уточнил, что ВТБ полностью выйдет из капитала Tele2, продав свой пакет "Ростелекому". Ранее Костин сообщал ТАСС, что банк ведет переговоры с "Ростелекомом" о полной продаже своей доли в мобильном операторе "Т2 РТК холдинг".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.