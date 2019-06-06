"Уралхим" и "Ультрамар" договорились о перевалке удобрений в Усть-Луге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Уралхим" и "Ультрамар" подписали на Петербургском международном экономическом форуме договор перевалки минеральных удобрений через "Ультрамар терминал" в порту Усть-Луга.

Как сообщил генеральный директор "Уралхим-Транса" Всеволод Ковшов, долгосрочные планы компании предусматривают перевалку до 2 млн т удобрений в год.

"Уралхим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в России и других странах СНГ, компания располагает мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. В состав основных производственных активов компании входят филиал "Азот" в Березниках, филиал "Пермские минеральные удобрения" в Перми, филиал "Кирово-Чепецкий химический комбинат" в Кирово-Чепецке, а также "Воскресенские минеральные удобрения" в Московской области.

"Ультрамар" реализует масштабный проект строительства нового терминала для перевалки минеральных удобрений в порту Усть-Луга пропускной способностью 12 млн т, запуск которого позволит ликвидировать дефицит портовых мощностей по перевалке удобрений в портах Северо-Запада России. Это позволит создать условия для перевода всех российских удобрений в российские порты.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.