Власти Марий Эл ведут переговоры по возобновлению полетов из аэропорта Йошкар-Олы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Республики Марий Эл проводят переговоры по возобновлению полетов из аэропорта Йошкар-Олы, который с 1 января 2016 года перестал функционировать из-за отсутствия перевозчиков, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Александр Евстифеев.

"Мы ведем переговоры с восемью авиакомпаниями, предполагается, что мы выдержим сроки и я буду готов где-то через неделю окончательно назвать о подписании соглашений", - сказал он.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщал, что аэропорт Йошкар-Олы вновь начнет отправлять и принимать самолеты с июля 2019 года. По оценкам Росавиации, реконструкция аэропортового комплекса города потребует 2,6 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.