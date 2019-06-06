Власти Югры и Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение о развитии межрегионального сотрудничества на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области

В пресс-службе губернатора пояснили, что соглашение подразумевает развитие ранее сложившихся отношений между регионами в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. "Соглашение о сотрудничестве предусматривает развитие межрегиональной интеграции, укрепление связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, услуг, строительства, ЖКХ и многих других", - уточнили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Ранее сообщалось, что в марте на Совете губернаторов полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил главам регионов округа пересмотреть соглашения о сотрудничестве друг с другом.