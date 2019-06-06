Гендиректор "Сибура": санкции не оказывают серьезного влияния на работу компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Санкционные условия не оказывают серьезного влияния на работу "Сибура". Об этом заявил генеральный директор холдинга Михаил Карисалов в интервью телеканалу "Россия-24" в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Что касается непосредственно влияния - мы оперируем на европейском рынке, на китайском рынке, наш большой партнер между Европой и Востоком - Турция. На сегодняшний день говорить о том, что есть какие-то серьезные усложнения, я бы не стал", - сказал Карисалов, отвечая на вопрос о непосредственном влиянии санкций на работу "Сибура".

"Мы большую часть продаем на экспорт, мы развиваем тот самый несырьевой экспорт, о задачах развития которого неоднократно говорило руководство страны. Мы сегодня в этом процессе", - уточнил гендиректор "Сибура".

Карисалов отметил, что санкции в работе точно не помогают. "Я лично считаю, что никакие ограничения не способствуют развитию, развитию никого. Сегодня в глобальном мире это скорее какой-то явный атавизм и негатив", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.