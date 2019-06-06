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Пленарная сессия ПМЭФ "Трансформация в быстро меняющемся мире". Видеотрансляция

Модератором сессии выступает глава Сбербанка Герман Греф

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит пленарное заседание "Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди". 

Модератором сессии выступает глава Сбербанка Герман Греф.

На мероприятии обсуждается, как государство, бизнес, люди должны реагировать на технологическую революцию и быстро меняющиеся обстоятельства в современном мире.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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