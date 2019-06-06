ЦБ не планирует в ближайшее время выходить из капитала Мосбиржи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Банк России не планирует в ближайшее время выходить из капитала Московской биржи, сказал журналистам первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас нет в пайплайне этой темы", - сказал он, не уточнив, когда она может появиться.

ЦБ владеет 11,779% акций Мосбиржи и является ее самым крупным акционером. Другие акционеры биржи - это Сбербанк (10,002%), ВЭБ.РФ (8,404%), Европейский банк реконструкции и развития (6,069%), структура РФПИ (5,003%).

Швецов напомнил, что идея выхода ЦБ из капитала Мосбиржи принадлежала бывшему замминистра финансов Алексею Саватюгину. "Я знаю позицию Саватюгина, который был автором идеи выхода Центрального банка. Но кроме Саватюгина союзников вообще-то и не было, просто у него был высокий пост и он эту инициативу продавил", - отметил он.

"Один ученый человек говорит, что хуже государственной монополии может быть только частная монополия", - заключил Швецов.