Верховный суд выступил за отмену срока давности по налоговым преступлениям

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Срок привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления должен исчисляться не с момента самой неуплаты налогов, а с момента их полной выплаты, включая недоимки. Об этом говорится в разработанном постановлении пленума Верховного суда "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления".

Как пояснил, представляя проект, судья-докладчик Владимир Кулябин, он должен заменить действующее постановление пленума от 28 декабря 2006 года. По его словам, старое постановление "нуждается в существенной переработке в связи с изменениями в уголовном законе, законодательстве о налогов и сборах, другими изменившимися нормами, в том числе с учетом позиций Конституционного суда".

Главной новеллой стало то, с какого момента должен начать отсчитываться срок давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физического лица и организации). Если в действующем постановлении говорится, что "моментом окончания преступления <...> следует считать фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством", то в новом проекте сроки давности уголовного преследования предлагается исчислять "с момента их фактического окончания (преступления - прим. ТАСС), в частности со дня добровольного погашения либо взыскания недоимки по налогам, сборам, страховым взносам".

Как пояснил судья-докладчик, "в отличие от действующего постановления здесь указан длящийся характер преступления".

Для граждан, не уплативших налоги, сборы и страховые взносы, а также для руководителей предприятий, не уплативших налоги с организаций в крупном размере, в действующем законодательстве предусмотрен двухлетний срок давности привлечения к ответственности с момента окончания преступления, а для должностных лиц, не уплативших налоги с организаций в особо крупном размере - 10-летний срок давности. Такой же принцип определения сроков давности предлагается и по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента перечислению налогов и сборов).

После обсуждения на пленуме проект постановления передали в рабочую группу для доработки и внесения ряда поправок перед принятием.