"Россети" намерены заключить на ПМЭФ 22 соглашения с регионами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать 22 регуляторных соглашения с субъектами РФ, сообщил в четверг генеральный директор электроэнергетического холдинга Павел Ливинский в интервью телеканалу "Россия-24".

"Здесь на площадке ПМЭФ мы подписываем 22 регуляторных соглашения с регионами РФ", - сказал он.

По словам Ливинского, холдинг уже подписал 40 соглашений с субъектами РФ. "Это те регионы, где мы четко понимаем свою ответственность и обязанности по надежности о доступности инфраструктуры", - пояснил он.

Ранее компания сообщала, что на форуме будет подписан ряд стратегических соглашений с регионами и финансовыми институтами, производителями электросетевого оборудования, а также с зарубежными партнерами холдинга, направленные на реализацию проектов цифровой траснформации сетей для выхода на новый уровень эффективности.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.