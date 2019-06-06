Mastercard и банк "Зенит" договорились о запуске сервиса "наличные с покупкой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard и банк "Зенит" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума протокол о намерениях запуска сервиса "Наличные с покупкой". Об этом сообщается в пресс-релизе платежной системы.

Сервис, позволяющий снимать наличные при оплате покупок банковской картой на кассе, будет реализован в сети автозаправочных станций компании "Татнефть", а также во всех российских торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих сервис "Наличные с покупкой".

"Mastercard приносит в Россию самые современные платежные технологии, которые способствуют развитию безналичной экономики. Мы первыми на рынке начали внедрение сервиса "Наличные с покупкой" и активно работаем над расширением партнерской сети банков и торговых предприятий. Наши исследования показывают, что у сервиса есть большой потенциал - он воспринимается россиянами как удобный и быстрый способ снятия наличных, - указал глава Mastercard в России Алексей Малиновский. - Мы рады, что к нам присоединился банк "Зенит". Сервис "Наличные с покупкой" будет под рукой у автомобилистов и их спутников".

Для получения наличных с покупкой необходимо оплатить моторное топливо или любой другой товар на заправках "Татнефти" банковской картой банка "Зенит", перед оплатой уведомив кассира о том, что нужно выдать наличные. Для снятия доступны суммы, кратные 100 рублям, но не более 5 тыс. рублей за одну операцию.

Mastercard объявила о запуске сервиса "Наличные с покупкой" на ПМЭФ в 2018 году. Сервис уже работает в десятках стран по всему миру, среди которых США, Великобритания, Германия и Польша.

Сервис под названием "Наличные с покупкой", разрабатываемый платежной системой Mastercard, тестируется в пилотном режиме с сентября 2018 года. В пилоте участвует банк "Русский Стандарт" и сообщество магазинов под единым брендом "Фасоль" по франшизе Metro Cash&Carry. Также Mastercard с октября совместно с Райффайзенбанком ведет работу по внедрению данного сервиса в торговой сети "Билла".