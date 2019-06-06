Duracell в Ярославской области будет развивать инфраструктуру по утилизации батареек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Ярославской области и руководство ООО "Дюраселл Раша" создадут в регионе инфраструктуру по сбору и переработке батареек, соответствующее соглашение было подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев.

"Сегодня мы подписали соглашение, смысл которого - масштабирование тех инициатив, которые уже присутствуют в Ярославской области, и "Дюрассел Раша" хотел бы придать импульс развитию и построению устойчивой инфраструктуры по сбору батареек для дальнейшей утилизации. Мы хотим установить контейнеры в розничных магазинах, в школах, в ЖКХ и наладить сбор батареек для дальнейшей утилизации. Мы видим, что этот проект поможет достичь цифры порядка 60% для сбора батареек, что идет в рамках национального проекта "Экология", - сказал Коротаев.

По его словам, инвестиции в проект оцениваются в несколько миллионов рублей, однако точная сумма пока не называется. "Все будет зависеть от масштабов развертывания инфраструктуры по сборам", - сказал Коротаев.

Компания Duracell - один из мировых лидеров по производству батареек и аккумуляторов. Ведет свою историю с 1920-х годов XX века.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.