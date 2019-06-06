Первые итоги работы глав регионов по новым KPI будут подведены осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Первые итоги оценки эффективности работы губернаторов по новым KPI будут подведены осенью 2019 года, сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля подписал указ, обязующий администрацию главы государства разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение президенту РФ методику расчета показателей эффективности работы губернаторов. Согласно указу, в перечень показателей входят уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

"Критерии оценки губернаторов уже вступили в силу, указ подписан. Первая оценка будет проведена осенью этого года, окончательные результаты оценки по KPI будут к 1 апреля", - сказал Мутко.

Он добавил, что 14 методик оценки утверждаются аппаратом правительства РФ, а одна - администрацией президента.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.