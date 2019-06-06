"Акрон" не будет привлекать финансирование от пула международных банков под Талицкий ГОК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Акрон" остановил переговоры по привлечению финансирования с пулом международных банков под Талицкий ГОК, сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

"Мы более трех лет вели переговоры с пулом международных банков. Убедились, что иностранные банки, к сожалению, не дают в Россию проектное финансирование на классических условиях без регресса или с минимальным регрессом на материнскую компанию, поэтому после того, как появилась фабрика проектного финансирования и появилась такая возможность, мы временно приостановили переговоры с международными банками", - сказал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.