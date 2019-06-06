"Почта России" в 2019 году расширит географию доставки товаров IKEA на все регионы России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Почта России" и компания IKEA в рамках ПМЭФ-2019 подписали меморандум о расширении сотрудничества в области доставки товаров по территории России. Подписи под документом поставили генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов и генеральный директор розничной сети ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

По данным "Почты России", сейчас проект по доставке продукции IKEA тестируется в Нижегородском регионе. Покупателям доступна доставка на более чем 1000 почтовых индексов - как в Нижнем Новгороде, так и на всей территории области. Доставка почтой возможна для заказов весом до 20 кг, а максимальные габариты должны составлять 60 х 40 х 40 см.

В рамках меморандума стороны договорились перейти к масштабированию сотрудничества на другие регионы. "До конца года планируется расширение проекта на всю территорию страны", - пояснили в пресс-службе.

"Уверен, что наш совместный пилотный проект с IKEA в Нижегородской области будет востребован и в других регионах России. Сотрудничество в сфере доставки заказанных онлайн-товаров повысит их доступность для жителей нашей страны и позволит увеличить обороты внутрироссийской цифровой коммерции", - сказал Подгузов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.