Railgo вложит 20 млрд рублей в обновление железнодорожных составов в Башкирии

ТАСС, 6 июня. Компания Railgo инвестирует в обновление парка железнодорожных составов, используемых для перевозки нефтепродуктов в Башкирии, более 20 млрд рублей. Это позволит создать 250 новых рабочих мест, сообщила в четверг пресс-служба главы республики по итогам подписания соглашения об инвестиционных намерениях между правительством Башкортостана и компанией на Петербургском международном экономическом форуме.

Предполагаемый объем инвестиций превысит 20 млрд рублей. Инвестпроект позволит увеличить объемы транспортировки нефтепродуктов.

Railgo в 2019 году перевела юридический адрес в Уфу, став одним из главных налоговых резидентов региона.

В четверг на ПМЭФ республика подписала соглашения о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Кемеровской областью, план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Башкирии и Татарстана. Также подписано соглашение с "Ростелекомом", который будет реализовывать проект "Умный город" в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске и Октябрьском.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.