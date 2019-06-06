Ростуризм и музеи планируют создать бренд "Русская зима"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ростуризм совместно с Союзом музеев России и РОСИЗО обсуждают создание бренда "Русская зима". Об этом в четверг сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

В мае этого года глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский заключили соглашение о сотрудничестве двух организаций. По словам Корнеева, этот документ инициировал обсуждение указанного бренда.

"Мы вместе с Министерством культуры РФ обсуждаем с представителями музеев, Союзом музеев России, с РОСИЗО (Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО - прим. ТАСС) создание межмузейного общего образа - "Русская зима". В мире все знают этот образ - это что-то загадочное, как русская душа, на слуху. Но если говорить языком маркетинга, то этот бренд пустой. Есть понятие русской зимы, а что это такое, неизвестно, мы хотим сделать это брендом", - сказал он.

Корнеев добавил, что музеи предложили много идей. "Зима в творчестве художников, в жизни русских усадеб, в творчестве писателей, в национальном костюме, традициях, в религиозных праздниках", - перечислил он.

По словам собеседника, пока этот проект обсуждается как межмузейный. "Я считаю, что он будет крайне позитивно воспринят туротраслью в части культурно-познавательного, событийного туризма в низкий сезон, когда туристов не так много и не так их легко получить", - добавил Корнеев.

ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня, мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.