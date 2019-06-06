Ростуризм: Санкт-Петербург стал примером для регионов по развитию туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург сделал рывок в развитии туризма, и его пример станет показательным для регионов России. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

"Сейчас Петербург делает очень мощный рывок в туризме, потому что в городе разработана новая программа развития туризма. Он становится всесезонным городом, что очень важно в сфере туризма. Санкт-Петербург - это один из тех туристских городов мира, один из лучших, который для всей России становится пилотной моделью", - сказал он.

Корнеев отметил идею врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, что туристские места должны быть не только в центре города. "Мы также возьмем ее на вооружение. Все районы Петербурга должны быть привлекательны для жителей города. А там, где хорошо отдыхать жителям, там хорошо отдыхать и гостям, которые с удовольствием потратят свои деньги в городе, проинвестировав этим развитие городской инфраструктуры", - пояснил собеседник агентства.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.