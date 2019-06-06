Ростуризм представит регионам критерии по созданию национальных турмаршрутов

ССАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ростуризм разработает для регионов критерии по разработке туристических продуктов, которые могут войти в национальные брендовые маршруты. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

"Будут разработаны критерии - они, собственно, уже есть, но будут доделаны для регионов, как стать туристически привлекательными и попасть в национальные брендовые маршруты. Сейчас это обсуждается и здесь, на форуме", - сказал Корнеев.

Ростуризм в мае этого года объявил о запуске проекта "Национальные брендовые маршруты". По решению главы ведомства Зарины Догузовой в рамках этого будет создан экспертный совет по внутреннему и въездному туризму, который займется практической поддержкой наиболее активных регионов, в которых создаются конкурентоспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов. В совет войдут представители бизнес-сообщества и общественных организаций, таких как АТОР, Русское географическое общество (РГО), Российский союз туриндустрии (РСТ) и других.

По словам Корнеева, разработка брендов должна вестись в сотрудничестве с бизнесом и властью на местах. "Национальные туристические маршруты могут быть созданы, только когда муниципальные власти сделают инфраструктуру, турфирмы проверят продукт, увидят в нем турпакет, и все вместе примут решение, что это можно выводить на рынок под единым брендом", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что создание национальных брендовых маршрутов сделает эту сферу более понятной для предпринимателей и позволит привлечь дополнительные инвестиции. "Когда все вместе начнут продвигать и рекламировать каждый по-своему один образ, один маршрут, этот мост действительно соединит те острова туристского благополучия, развития, роста, которые уже появляются. И это будет очень важно еще и для инвестора, который будет понимать: вот это национальный брендовый маршрут, значит, там будет стабильно, надолго, там будет туристский рост, значит, туда можно вкладывать деньги в туристскую инфраструктуру", - сказал Корнеев, пояснив, что что инвестору очень важно видеть "стратегическую перспективу", которую такие маршруты дадут.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.