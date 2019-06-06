"Алмаз-Антей" договорился о социально-экономическом сотрудничестве с Орловской областью

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Оборонный концерн "Алмаз-Антей" и правительство Орловской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор предприятия Ян Новиков и губернатор региона Андрей Клычков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении концерна.

"Предметом соглашения является сотрудничество сторон в рамках основных направлений социально-экономического развития Орловской области. В соответствии с соглашением стороны, в частности, намерены создавать благоприятные условия для развития промышленной кооперации, инвестиционной деятельности и конкуренции на территории региона", - говорится в сообщении.

Стороны намерены активно участвовать в отборе инвестиционных проектов с последующей совместной реализацией на территории Орловской области, отмечается в сообщении.

Концерн "Алмаз-Антей" является одним из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на его предприятиях трудятся около 130 тыс. человек. Продукция предприятия стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.