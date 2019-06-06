Правительство Москвы и "Деловая Россия" будут сотрудничать при проведении онлайн-закупок

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы и союз предпринимателей "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве при проведении закупок на "Портале поставщиков" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Правительство Москвы и "Деловая Россия" подписали соглашение о взаимодействии в части информационного сопровождения деятельности при проведении закупок товаров, работ и услуг с использованием "Портала поставщиков". Сегодня портал является крупнейшим магазином по размещению заказов малого объема для государственных нужд, и мы крайне заинтересованы, чтобы количество участников, производителей, предпринимателей, вовлеченных в торги, росло," - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, основная задача соглашения - стимулировать конкуренцию за счет выхода на рынок представителей малого предпринимательства и увеличить число предпринимателей на рынке закупок через повышение информационного доступа к торгам.

"Портал поставщиков" создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы. На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 150 тыс. поставщиков из всех регионов России, более 90% которых являются представителями малого бизнеса. По итогам 2018 года объем закупок на портале составил около 25 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.