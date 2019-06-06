Кудрин ожидает, что средства на нацпроекты будут освоены практически полностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Счетная палата не видит рисков несвоевременного или неполного выполнения национальных проектов, ожидается, что освоение средств, заложенных в бюджете на эти цели, будет практически полным. Об этом в эфире телеканала РБК заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Большого беспокойства сейчас нет, хотя Счетная палата дала на 1 апреля данные, что больше половины федеральных проектов, которые, собственно, включены в нацпроекты, не начаты. Но уже на 1 мая ситуация принципиально изменилась - уже всего пара десятков федеральных проектов не начаты. Я вижу в этом проблемы начала, запуска. Нужно проектно-сметную документацию по новым объектам готовить, новые порядки финансирования, если это касается субсидий, - это все в процессе. Я как раз предполагаю, что освоение средств в конечном счете практически будет полным", - сказал он, комментируя низкое освоение средств в рамках нацпроектов.

По его словам, более серьезный вопрос для Счетной палаты - это "будут ли получены результаты".

Отвечая на вопрос, возможна ли корректировка параметров, заложенных в национальные проекты, Кудрин отметил, что это "деликатный вопрос", который будет обсуждаться, поскольку цели были "спущены сверху", однако любой подобный план предполагает коррекцию в связи с реальными обстоятельств, условий финансирования.

"В данном случае цели были спущены сверху. Максимально пытались собрать ресурсы, собрать меры. Недособрали пока. Будет ли корректироваться? Вопрос, потому что президент сказал: планы не меняем. Это несколько может быть жестко, принято все-таки изменять, уточнять задачи, потому что они должны быть реалистичными. Я думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться", - отметил он.

В конце мая Счетная палата по результатам проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год выявила высокие риски несвоевременного или неполного выполнения Министерством природных ресурсов и экологии России отдельных мероприятий нацпроекта "Экология".