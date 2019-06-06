Дочка "Сбербанка" запустит в Чувашии образовательный проект для предпринимателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Деловая среда" (дочерняя структура ПАО "Сбербанк") запустит осенью 2019 года бесплатный образовательный проект для предпринимателей в Чувашии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики по итогам подписания компанией соглашения с кабмином региона в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках соглашения осенью текущего года при поддержке АО "Деловая среда" в республике планируется дать старт бесплатным семинарам, тренингам и обучающим программам для предпринимателей, в том числе для начинающих. Слушатели смогут овладеть инструментами управления и технологиями ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора компании "Деловая среда" Виталия Тарасова, в Чувашии планируют применить накопленный во время работы в других регионах опыт по обучению предпринимателей. Проект реализуют на базе центра "Мой бизнес", где на одной площадке будут сосредоточены все институты поддержки бизнеса в регионе.

Компания "Деловая среда" занимается развитием малого и микробизнеса в России. В 2018 году совместно с Минэкономразвития России компания запустила первый в стране "маркетплейс" - онлайн-платформу, которая включает в себя учебные материалы от ведущих специалистов в области управления бизнесом, маркетинга, права и финансов. Партнерами-кураторами проекта выступили компании "Яндекс", "Опора России", "Люди дела", HeadHunter, Mail.Ru Group, Московская школа управления "Сколково" и другие.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.