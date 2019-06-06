Ингушетия намерена поставлять в Петербург овощи, фрукты, минеральную и горную воду

МАГАС, 6 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в области АПК, здравоохранения, образования и туризма. В частности, соглашение предполагает поставку из республики в северную столицу овощей, фруктов, минеральной и горной питьевой воды, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и туризма.

"Со своей стороны город готов предложить республике продукцию фармацевтических предприятий и предоставить на бесплатное тестирование медицинское оборудование петербургского производства", - цитирует пресс-служба врио губернатора.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.