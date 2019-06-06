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ПМЭФ-2019

Монголия надеется на скорое заключение договора о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Соглашение поспособствует улучшению торговых и инвестиционных возможностей страны, уверен вице-премьер Улзийсайханы Энхтувшин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Монголия рассчитывает на скорое заключение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил в четверг вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин, выступая в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума.

"Для улучшения торговых и инвестиционных возможностей наша страна предложила заключить договор о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Мы надеемся, что Российская Федерация и другие члены этого союза в скором времени примут наше предложение", - сказал он по-русски.

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