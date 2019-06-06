Беглов: география ПМЭФ расширилась за счет стран Востока, Африки и Латинской Америки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума в четверг отметил расширение географии его участников.

"География петербургского форума расширяется. В прошлом году его посетили 17 тыс. человек из 143 стран. Рассчитываем, что и в этот раз форум будет столь же представительным. Растет число участников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки. Особо приветствую делегатов из Китая, который стал страной-гостем форума", - сказал Беглов во время торжественного открытия ПМЭФ-2019.

Он отметил, что ПМЭФ дает уникальную возможность руководителям стран, ведущих компаний, специалистам и экспертам обсудить актуальные темы глобальной повестки, изучить лучшие деловые практики, поделиться опытом, установить новые контакты. "Такая потребность очевидна. Трудности, которые испытывает современная мировая экономика, подталкивают к поиску совместных решений", - сказал он.

По мнению врио губернатора, многие темы, которые обсуждаются на ПМЭФ, "созвучны стратегическим планам развития Санкт-Петербурга как современного, открытого, комфортного города": устойчивое развитие экономики, экологическая безопасность, технологический прогресс, раскрытие потенциала людей и повышение их благополучия.

Беглов пригласил гостей форума принять участие в культурной программе, посетить благотворительные мероприятия, выставки, презентации, спортивные турниры и посмотреть на разведенные мосты в белые ночи.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.