DPA: Альтмайер и Орешкин подпишут на ПМЭФ соглашение об экономическом сотрудничестве

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и министр экономического развития РФ Максим Орешкин подпишут в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявление о намерениях сотрудничать в деле повышения эффективности компаний обеих стран. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на председателя правления Российско-германской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиаса Шеппа.

По его словам, соглашение предусматривает, что германские компании, несмотря на санкции против РФ, будут активнее помогать российским фирмам стать эффективнее и успешнее. "Тем самым предполагается усилить экономическое и технологическое сотрудничество двух стран", - пояснил Шепп.

Глава AHK указал на то, что впервые с начала конфликта на Украине Германия и Россия на правительственном уровне заключат соглашение о сотрудничестве в экономической сфере.

Альтмайер в четверг вечером встретится в Санкт-Петербурге с представителями экономических кругов. В пятницу он примет участие в мероприятиях ПМЭФ. Перед вылетом министр подчеркнул, что Германия и Россия должны работать над укреплением взаимного доверия для решения существующих проблем в двусторонних отношениях. На полях форума у него запланированы переговоры, помимо Орешкина, с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром энергетики РФ Александром Новаком.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.