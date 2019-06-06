"Галактика" первой выведет на рынок молочную продукцию с маркировкой "Честный знак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания - производитель молочных продуктов "Галактика" первой в России начнет поставлять в торговые сети товары с цифровой маркировкой "Честный знак". Соответствующее соглашение компания заключила с единым оператором маркировки в РФ Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"ЦРПТ выделит необходимые ресурсы для создания группы по разработке программного обеспечения, совмещающего систему цифровой маркировки "Честный знак" и систему "Проверь", запущенную ранее молочным производителем, после чего "Галактика" начнет выпуск продукции с цифровыми кодами, осуществит ее логистику и ввод в торговые сети", - сообщили в пресс-службе оператора.

Маркированная молочная продукция на первых этапах начнет продаваться в розничных сетях Москвы и Санкт-Петербурга. "Создается система общественного контроля, когда каждый человек получает возможность самостоятельно проверять продукцию максимально простым способом - с помощью мобильного приложения", - прокомментировал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин после подписания.

В свою очередь, учредитель компании "Галактика" Игорь Дю отметил, что опыт, полученный в ходе совместной работы с оператором, будет полезен и другим отраслям. "Используя наработки "Галактики" и ЦРПТ, мы сможем сделать максимально удобный для потребителей продукт, а системой смогут пользоваться не только производители молока, но и любых других продуктов: хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, соков, мяса, рыбы. Область применения технологии не ограничена", - цитирует его пресс-служба.

Система маркировки "Честный знак" будет отслеживать готовую молочную продукцию от производства до продажи в магазине. Планируется, что "Честный знак" будет интегрирован с системой ветсертификации "Меркурий", которая, в свою очередь, будет контролировать сырье до завода.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.