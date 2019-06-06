"Локотех": цифровизация поможет сократить время простоя на ремонты вагонов на 75%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Время простоя на ремонт вагонов может быть сокращено на 75%, если в комплексе внедрять инициативы по цифровизации. Об этом сообщил на сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности" в рамках ПМЭФ генеральный директор, Ctrl2Go, цифрового дивизиона "Локотеха" Алексей Белинский.

"Там, где мы имеем доступ к [цифровым] данным [по ремонту локомотивов], где эти данные есть, там у нас до 22% сократились непроизводительные потери во времени простоя локомотивов. Это очень большая цифра. И в целом, если говорить про остальные инициативы, если они будут внедрены в совокупности, то время простоя на ремонтах может быть сокращено буквально в четыре раза, то есть на 75%", - сказал он.

Белинский отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря тому, что несколько лет назад "Локотех" внедрил систему, помогающую предсказать поломку локомотива.

"Основная боль "Локотеха" - это сломанный локомотив, когда он ломается под поездом, соответственно - это штрафы. Простой локомотива, потери на штрафах на КТГ (коэффициент технической готовности), это, собственно, ремонт за свой счет. Любая поломка - это убытки. Когда думали, как с этим справиться, возникла идея, можно ли каким-то образом предсказать, что машина сломается между плановыми ремонтами, - сказал он. - Мы объявили конкурс, пришли гранды, но мы выбрали небольшую компанию "Повергрупп", которая предоставила работающий прототип, который определяет аномалии в поведении машин, справедливо доказав, что, получив больше данных, они смогут предсказать, когда она в следующий раз сломается".

После этого, по словам Белинского, была также внедрена система, позволяющая автоматически получать заказ дополнительных запасных частей на этот прогнозируемый ремонт.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.