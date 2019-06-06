"КамАЗ" планирует в 2020 году запустить серийную сборку грузовиков во Вьетнаме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" планирует в 2020 году запустить серийную сборку грузовиков на заводе компании во Вьетнаме, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вьетнам для нас очень важный рынок. У нас там есть завод, на котором мы можем производить на данном этапе. В этом году мы готовимся к открытию сборки в следующем году. Раньше экономически это было не очень целесообразно, но так как нормативная база изменилась и пошлины на сборочные комплекты оказались выше, чем на готовые автомобили, поэтому мы перешли на поставку полнокомплектных машин", - сказал он.

На первом этапе планируется сборка от 1 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций составит до $10 млн.

По словам Когогина, сейчас положение на вьетнамском авторынке меняется.

"Силовые структуры начинают обновление парка, и у них условие местной сборки. Они заинтересованы в том, чтобы производство было на месте. Мы к этому готовы, отрабатываем сейчас инвестиционный проект - на сколько и когда должны будем стартовать. Страна - 95 млн населения, минимальный рост ВВП 6% в год. Эта страна сегодня в принципе интересна почти всем производителям", - подчеркнул он. При этом Когогин отметил, что компании необходимо закрепляться на азиатских рынках.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.