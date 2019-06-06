Круглогодичный курорт "Тропический остров" будет создан в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг заключили соглашение о создании круглогодичного курорта и образовательного центра "Тропический остров" в подмосковном Домодедово в 2021-2025 годах. Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Совета директоров АО "Скай Капитал" Андрей Кареев и генеральный директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

Согласно документу, компания "Скай Капитал" намерена создать многофункциональный рекреационно-образовательный курорт в Домодедово. Общая площадь застройки составит 50 га, объем инвестиций - 35 млрд рублей. Предполагается, что проект создаст 1 тыс. новых рабочих мест. Земельный участок, на котором расположится объект, находится в собственности аэропорта Домодедово.

Власти Подмосковья планируют предоставить инвестору налоговые льготы, компенсацию процентной ставки по кредиту, субсидию на инженерную инфраструктуру.

"Благодаря поддержке властей Подмосковья мы сможем в полной мере реализовать экономический потенциал московского аэротрополиса (город, в центре которого находится аэропорт - прим. ТАСС), и развитая инфраструктура аэропорта Домодедово становится зоной притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и гостеприимства. Эти индустрии получают дополнительные стимулы для ускоренного роста благодаря близости воздушной гавани и комфортной бизнес-среде", - сказал журналистам Борисов по итогам подписания соглашения.

АО "Скай Капитал" - инвестиционно-строительная компания, реализующая проекты по созданию рекреационно-образовательных центров.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.