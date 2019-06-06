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ПМЭФ-2019

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ

7 июня он примет участие в пленарном заседании форума, тема которого - "Формируя повестку устойчивого развития"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Самолет китайского лидера совершил посадку в аэропорту Пулково.

Кадры встречи председателя КНР распространил телеканал "Россия-24".

Си Цзиньпин станет главным гостем ПМЭФ. 7 июня он примет участие в пленарном заседании форума, тема которого - "Формируя повестку устойчивого развития".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияКитайСи ЦзиньпинПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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