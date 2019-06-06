Татарстан, МТС и Ericsson договорились о разработке 5G-решений для "умных городов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана, ПАО "МТС" и Ericsson подписали соглашение о разработке 5G-решений для "умных городов" страны в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщила в четверг пресс-служба ПАО "МТС".

"ПАО "МТС" и Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для умных городов России в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Инновационные продукты компаний будут тестироваться на базе совместного центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке "Иннополис" в Республике Татарстан", - говорится в сообщении по итогам подписания соглашения в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В соответствии с соглашением, телекоммуникационный оператор будет отвечать за разработку, тестирование, внедрение и организацию производства, Ericsson предоставит свои технологии 5G, региональное правительство обеспечит "организационные и экономические условия для реализации проектов".

Компании продемонстрировали совместную разработку - 5G Smart City Pole, мачту уличного освещения. Внутри конструкции устанавливается оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi. На внешней части мачты размещаются информационные видеомониторы, датчики, камеры и сенсоры для решения "умного города". Установку можно оборудовать розетками для электромобилей и гаджетов, а также кнопкой экстренного вызова.

Первые мачты освещения установят в Иннополисе во II полугодии 2019 года, в 2020 году планируется их монтаж в городах-миллионниках страны. Объекты позволят реализовать такие решения "умного города", как мониторинг парковок и транспортных потоков, безопасности и экологической обстановки.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают свои программы реализации проекта.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.