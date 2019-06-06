Росконгресс и Торгово-промышленная палата Катара подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Росконгресс и Торгово-промышленная палата (ТПП) Катара договорились сотрудничать в выстраивании коммуникации между деловыми кругами и экспертными сообществами. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Росконгресса.

"Подписание данного соглашения позволит нам построить долгосрочные партнерские связи с представителями Государства Катар и укрепит взаимный обмен делегациями на ключевых деловых событиях обеих стран", - приводит пресс-служба слова директора Росконгресса Александра Стуглева.

"Соглашение будет способствовать поддержанию диалога между нашими странами по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, а также в сфере туризма и культурного взаимодействия, - отметил в свою очередь представитель совета директоров ТПП Катара Али бин Абдулатиф аль-Меснед. - В следующем году Катар будет принимать участие в ПМЭФ в статусе страны-гостя, для нас это большая честь, мы благодарны Росконгрессу за такую возможность".

Как добавили в пресс-службе Росконгресса, в рамках соглашения планируется организация совместных конгрессных и выставочных мероприятий "энергетической, экономической и социальной направленности как двустороннего, так и многостороннего характера, в том числе форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок и презентаций".