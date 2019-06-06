Силуанов: западные санкции продиктованы конкурентной борьбой, а не политикой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Западные санкции продиктованы конкурентной борьбой, а не политикой, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"[Санкции вводятся] под сурдиной политических вопросов, а на самом деле, это создание для собственных предприятий преимущества. Посмотрите, что происходит с Huawei - явно это конкурентная борьба. То же самое у нас - вводятся санкции на предприятия, которые в глобальном рынке успешно конкурируют", - сказал первый вице-премьер. Он подчеркнул, что Россия будет в этой ситуации опираться на собственные силы, создавать дополнительные стимулы для работы предприятий. "Но мы готовы к сотрудничеству, мы всячески приветствуем иностранных инвесторов", - сказал Силуанов. Он напомнил об инициативе правительства, уравнять налогообложение по доходам для резидентов и нерезидентов страны на уровне 13%, а также сократить срок пребывания в стране с 180 до 90 дней для получения статуса налогового резидента РФ.

Первый вице-премьер также отметил, что страны, которые вводят санкции, не смогут получить долгосрочных преимуществ в экономике. "Если вводятся ограничения на расчеты, на торговлю, то сразу находятся методы для того, чтобы обойти это. Если мы говорим об ограничении расчетов в долларах - мы используем национальную валюту, если мы говорим об ограничении вложения наших резервов в американскую валюту - мы найдем другие активы, которые не менее защищены", - объяснил Силуанов.

Он подчеркнул, что Россия в ситуации санкций выстраивает свою экономику, основываясь на собственные силы. "Мы привлекаем те страны, которые сегодня готовы с нами работать. В первую очередь Евразийский экономический союз. Расширяем сферу торговли, делаем более благоприятными условиями для развития бизнеса", - сказал Силуанов.