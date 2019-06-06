Ленинградская область ведет переговоры о расширении всеволжского производства Nokian Tyres

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области ведет переговоры о расширении производств работающих на территории субъекта иностранных компаний, в частности, финского производителя шин Nokian Tyres, сообщил ТАСС в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы продолжаем работать, и это очень важно - не просто подписать соглашение с иностранной компанией по инвестициям. Гораздо сложнее добиться того, что они примут решение о расширении производства. Буквально на днях было открытие, было расширено производство завода "Катерпиллер", мы подписали соглашение, и оно сегодня уже реализуется. <...> Мы сегодня продолжаем переговоры с дальнейшим расширением площадки с традиционными нашими компаниями, как Nokian Tyres и другие", - сказал Дрозденко.

По его словам, сейчас соотношение между иностранными инвестициями в экономику региона и российскими составляет примерно один к одному. "Особенность Ленинградской области в том, что у нас инвестиции уже долгие годы сохраняют отношение 50 на 50. 50% - иностранные инвестиции, 50% - это инвестиции российские", - уточнил губернатор.

Nokian Tyres владеет заводами в городе Нокиа (Финляндия) и Всеволожске. Российская площадка производит зимние и летние шины для легковых автомобилей и внедорожников: линейки премиум-класса Nokian Hakkapeliitta и Nokian Hakka, а также среднего ценового сегмента - Nokian Nordman. С 2004 по 2016 годы общий объем инвестиций в российский завод оценивался примерно в €800 млн евро. В 2015 году сообщалось, что 60% продукции, произведенной во Всеволожске, отправлено на экспорт.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.